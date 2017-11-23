В МИД РФ сравнили с оккупацией поведение США в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не имеют правовых оснований находиться в Сирии, а попытка создать на территории республики неподконтрольные Дамаску органы власти приведет к расколу страны.
Захарова подчеркнула, что планы США по созданию в Сирии неких самостоятельных органов власти, которые не подчиняются Дамаску, вызывают особое беспокойство Москвы. По ее словам, в данном случае США действуют без согласия местных жителей и рискуют спровоцировать раскол страны.
Мария Захарова: «Особое беспокойство вызывают планы создания в районах Сирии, подконтрольных опекаемым Вашингтоном вооруженным группировкам, неких самостоятельных органов власти, которые не подчиняются Дамаску. Делается все это без согласия местных жителей. Мы говорили об этом неоднократно, но хотели бы еще раз подчеркнуть, что это прямой путь к расколу страны».
В связи с этим представитель МИД призвала Вашингтон безусловно соблюдать закрепленный в резолюции СБ ООН краеугольный принцип уважения территориальной целостности Сирии, делать это в теории и на практике. При этом Захарова подчеркнула, что дополнительных правовых оснований для нахождения в Сирии у США нет.
Мария Захарова: «США находятся там вопреки воле законного правительства Сирии, без каких-либо дополнительных иных правовых оснований. Фактически поведение США в Сирии близко к понятию оккупация».
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США намерены сохранить присутствие американских войск на севере Сирии. По словам источника, «резкий отход США» из Сирии поможет Башару Асаду завершить захват территорий, которые контролируются повстанцами, и обеспечит ему «политическое выживание». Чтобы не допустить этого, Вашингтон планирует создать на севере страны новые органы местного управления, в которые не войдут сторонники Асада, проживающие в этих районах.
Мария Захарова: «Особое беспокойство вызывают планы создания в районах Сирии, подконтрольных опекаемым Вашингтоном вооруженным группировкам, неких самостоятельных органов власти, которые не подчиняются Дамаску. Делается все это без согласия местных жителей. Мы говорили об этом неоднократно, но хотели бы еще раз подчеркнуть, что это прямой путь к расколу страны».
В связи с этим представитель МИД призвала Вашингтон безусловно соблюдать закрепленный в резолюции СБ ООН краеугольный принцип уважения территориальной целостности Сирии, делать это в теории и на практике. При этом Захарова подчеркнула, что дополнительных правовых оснований для нахождения в Сирии у США нет.
Мария Захарова: «США находятся там вопреки воле законного правительства Сирии, без каких-либо дополнительных иных правовых оснований. Фактически поведение США в Сирии близко к понятию оккупация».
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США намерены сохранить присутствие американских войск на севере Сирии. По словам источника, «резкий отход США» из Сирии поможет Башару Асаду завершить захват территорий, которые контролируются повстанцами, и обеспечит ему «политическое выживание». Чтобы не допустить этого, Вашингтон планирует создать на севере страны новые органы местного управления, в которые не войдут сторонники Асада, проживающие в этих районах.
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