На НТВ уже в декабре стартует шоу об инновациях «Идея на миллион». В состав жюри наряду с представителями «Внешэкономбанка», бизнеса, инвестиционных фондов и институтов развития вошли известная телеведущая Татьяна Геворкян и популярный певец Денис Клявер.
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Звезды шоу-бизнеса помогут профессионалам определить лучший инновационный бизнес-стартап, создатель которого получит главный приз — 25 миллионов рублей. Для участия в шоу «Идея на миллион» уже отобраны 35 проектов из более чем 500 заявленных. В финал выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и смогут получить 25, 20 и 15 миллионов рублей за первое, второе и третье места соответственно.
Татьяна Геворкян, телеведущая НТВ: «Всегда важно поддержать людей, которые генерируют идеи и придумывают полезные, реально применимые проекты. Не менее важно выбрать среди них те, которые действительно будут работать и приносить людям пользу. Недавно, находясь в глухой пробке, я подумала о том, почему никто еще не придумал доставлять еду и напитки на дронах прямо в машину? И подобный проект как раз оказался в списке стартапов „Идеи на миллион“!»
На победу в шоу «Идея на миллион», организованного телекомпанией НТВ, ООО «ВЭБ Инновации», ФРИИ и Фондом «Сколково», претендуют высокотехнологичные инновационные стартапы России. В числе участников — 35 проектов, среди которых уже получившие всемирную известность и признание. Например, первый в мире фитнес-трекер HealBe GoBe, считающий количество потребляемых и израсходованных калорий; кольцо с тревожной кнопкой Nimb, о котором уже успели написать международные таблоиды; первый в мире киберкостюм Cyber NeurointerSpace, позволяющий поддерживать тело в хорошей форме без физических нагрузок и быстро осваивать новые навыки. Ведущим шоу стал журналист, автор программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на НТВ Сергей Малозёмов.
Денис Клявер, певец: «Все участники этого шоу идут к своей мечте, у всех горят глаза, все радеют за свой проект на 100%, и они абсолютно правы — только так можно добиться победы. Но победа здесь — не главное. Уверен, что каждый инновационный проект, который будет представлен в „Идее на миллион“, ждет потрясающее будущее».
Татьяна Геворкян, телеведущая НТВ: «Всегда важно поддержать людей, которые генерируют идеи и придумывают полезные, реально применимые проекты. Не менее важно выбрать среди них те, которые действительно будут работать и приносить людям пользу. Недавно, находясь в глухой пробке, я подумала о том, почему никто еще не придумал доставлять еду и напитки на дронах прямо в машину? И подобный проект как раз оказался в списке стартапов „Идеи на миллион“!»
На победу в шоу «Идея на миллион», организованного телекомпанией НТВ, ООО «ВЭБ Инновации», ФРИИ и Фондом «Сколково», претендуют высокотехнологичные инновационные стартапы России. В числе участников — 35 проектов, среди которых уже получившие всемирную известность и признание. Например, первый в мире фитнес-трекер HealBe GoBe, считающий количество потребляемых и израсходованных калорий; кольцо с тревожной кнопкой Nimb, о котором уже успели написать международные таблоиды; первый в мире киберкостюм Cyber NeurointerSpace, позволяющий поддерживать тело в хорошей форме без физических нагрузок и быстро осваивать новые навыки. Ведущим шоу стал журналист, автор программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на НТВ Сергей Малозёмов.
Денис Клявер, певец: «Все участники этого шоу идут к своей мечте, у всех горят глаза, все радеют за свой проект на 100%, и они абсолютно правы — только так можно добиться победы. Но победа здесь — не главное. Уверен, что каждый инновационный проект, который будет представлен в „Идее на миллион“, ждет потрясающее будущее».
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