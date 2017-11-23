Обесточившим пять районов Якутии бизнесменам запретили пить алкоголь

В Якутии суд вынес двум местным жителям уникальный и довольно суровый приговор. В качестве наказания им официально запретили употреблять алкоголь.

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Якутия

Двух предпринимателей осудили за хулиганство. В сентябре этого года они отправились на охоту, изрядно выпили и решили проверить свою меткость. В качестве мишеней выбрали стеклянные изоляторы на опорах ЛЭП. 15 выстрелов хватило, чтобы оставить без света 70 тысяч жителей в пяти районах республики.



К поискам хулиганов подключились сотрудники ФСБ. В итоге стрелков задержали через несколько дней. Они признали свою вину и даже возместили ущерб. Суд приговорил их к одному году и 10 месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком два года.



Артём Ильин, прокурор: «Суд назначил дополнительное обязательство — не употреблять спиртные напитки в течение всего испытательного срока. В противном случае назначение наказания в виде лишения свободы может быть исполнено реально».



Выполнение этого обязательства будут тщательно контролировать. Осужденные должны не реже двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию и сдавать анализы.