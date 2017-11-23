Индийский министр назвал рак актом «божественной справедливости»

Министр здравоохранения индийского штата Ассам заявил, что тяжелые заболевания и рак в том числе посланы человеку в наказание за совершенные грехи.
По мнению министра, те, кто страдает от тяжелых недугов, таким образом расплачиваются либо за свои грехи, либо за ошибки родителей. Сами же болезни министр рассматривает как акты «божественной справедливости», от которой «не удастся уйти никому». Об этом, по его словам, написано в Бхагавадгите и в Библии.
Химанта Бисва Сарма, министр здравоохранения индийского штата Ассам: «Иногда мы встречаем молодых людей, больных раком, а также тех, что попадают в аварии. Если вы обратитесь к прошлому, то придете к выводу, что происходящее с ними есть акт божественной справедливости. Не более того».
Высказывание министра вызвало крупный скандал в индийском обществе. Самого Сарму подвергли жесткой критике, а лидер оппозиции штата Ассам Дебабратта Сайкика потребовала чтобы Сарма публично извинился перед больными и их родственниками, сообщает Times of India.
Химанта Бисва Сарма, министр здравоохранения индийского штата Ассам: «Иногда мы встречаем молодых людей, больных раком, а также тех, что попадают в аварии. Если вы обратитесь к прошлому, то придете к выводу, что происходящее с ними есть акт божественной справедливости. Не более того».
Высказывание министра вызвало крупный скандал в индийском обществе. Самого Сарму подвергли жесткой критике, а лидер оппозиции штата Ассам Дебабратта Сайкика потребовала чтобы Сарма публично извинился перед больными и их родственниками, сообщает Times of India.
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