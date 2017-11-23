Сенатор: россияне начали выращивать махорку из-за высоких цен на сигареты

В Совете Федерации обсудили новый тренд среди курящих россиян, не желающих покупать дорогие сигареты.

На совещании в Совете Федерации обсудили результаты очередного повышения акцизов на табачную продукцию в РФ. Один из сенаторов сообщил, что рост цен на сигареты привел к тому, что россияне начали выращивать табак у себя на дачах.



Сергей Рябухин, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам: «В Поволжье, в некоторых — не буду называть сейчас — регионах, мне некоторые губернаторы говорят, что народ начал в прошлом году табак высаживать на дачах, на огородах. Поэтому вы себя тешите и впадаете в такую иллюзию идиллии — на самом деле, в жизни это немножко по-другому. Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорки. А по статистике нормально: (производство) упало на 21%, и курить вроде стали меньше. На самом деле это не так».



Глава одной из табачных фабрик подтвердил, что все больше россиян переходят на курение простой махорки. Производитель самой дешевой «Примы», которую перестали выпускать в этом году, отметил, что кустарный табак теперь можно купить в Интернете — его продают на развес.



Игорь Моисеев, глава «Погарской сигаретно-сигарной фабрики»: «Сегодня в Интернете — огромное количество предложений по табаку. Но, правда, его называют „махоркой“, но с точки зрения ботаники это не махорка, это табак, который выращен кустарным способом, высушен без обработки, но он продается. Тысяча рублей за килограмм».



Также сенаторы отметили, что в связи с падением российского табачного рынка участились случаи нелегального ввоза дешевых сигарет, произведенных в Белоруссии и Казахстане.



Напомним, в середине октября Минздрав внес на рассмотрение в правительство новую антитабачную концепцию на 2018–2022 годы и дальнейшую перспективу. Помимо прочего, министерство предложило проводить дальнейшее повышение акцизов на табачные изделия. Проект вернули в ведомство на доработку.