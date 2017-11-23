Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    В России может появиться аналог «черной пятницы»

    2 комментария
    • Фото: Драчев Виктор / ТАСС
    В России может появиться аналог «черной пятницы»

    В России может появиться аналог «черной пятницы»

    В России может появиться аналог «черной пятницы»
  • Фото: Драчев Виктор / ТАСС

    • Минпромторг РФ поддержал идею депутатов Госдумы о введении «белой субботы» — дня скидок на товары российского производства.

    Минпромторг поддерживает введение в России специальной даты, когда товары российских производителей будут продаваться со скидками. Об этом в четверг заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

    С идеей о введении в России «белой субботы» по аналогии с «черной пятницей» — днем начала рождественских распродаж в США — выступили сегодня депутаты от партии ЛДПР, сообщает РИА Новости.

    Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли РФ: «Мы поддерживаем предложение. Но это должно быть волеизъявлением производителей и ритейла. Ритейл и так достаточно часто проводит такие акции. Если для этого потребуются и будут приняты дополнительные нормы законодательства, правила, то почему нет».

    По словам Евтухова, никаких препятствий для проведения подобных акций нет.

    В России «черная пятница» в 2017 году продлится целых три дня — с вечера четверга и почти до конца недели. В акции участвуют сотни магазинов, некоторые из них обещают скидки до 90%. В дни распродажи из-за наплыва посетителей нередко «падают» сайты торговых площадок.

    «Черная пятница» и «киберпонедельник»НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru