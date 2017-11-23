В иркутской тайге медведь украл у охотника два ружья и скрылся

В Иркутской области полиция проверяет информацию о пропаже у охотника двух ружей. По словам мужчины, оружие у него украл медведь.
Местный житель утверждает, что 16 ноября он обходил свои угодья, расположенные в десятках километрах от ближайшей деревни. В одном из охотничьих зимовий мужчина оставил ружья «Вепрь» и «ИЖ» и ушел за водой. А когда вернулся, услышал подозрительный шум в избушке и увидел силуэт медведя. Испугавшись, охотник на несколько часов спрятался в лесу. Когда дикий зверь ушел из зимовья, мужчина обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором и находились ружья.
Сначала охотник пытался сам разыскать оружие в лесу, однако после нескольких дней безуспешных поисков обратился в полицию. Правоохранители приехали в зимовье, но из-за снегопада, скрывшего следы медведя, ничего не нашли.
Теперь в отношении охотника возбуждено административное дело за нарушение правил хранения оружия, повлекшее его утрату. Мужчине грозит штраф и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до одного года, сообщается на сайте регионального УМВД.
Сначала охотник пытался сам разыскать оружие в лесу, однако после нескольких дней безуспешных поисков обратился в полицию. Правоохранители приехали в зимовье, но из-за снегопада, скрывшего следы медведя, ничего не нашли.
Теперь в отношении охотника возбуждено административное дело за нарушение правил хранения оружия, повлекшее его утрату. Мужчине грозит штраф и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до одного года, сообщается на сайте регионального УМВД.
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