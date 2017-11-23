В Подмосковье водитель избил бригаду скорой за просьбу уступить дорогу: видео

В подмосковной Балашихе водитель иномарки затеял драку с бригадой скорой помощи из-за того, что те попытались обогнать его на дороге.

Следователи изучают кадры, которые сделали свидетели происшествия. На них видно, как водитель иномарки бурно отреагировал на просьбы медиков уступить им дорогу. Мужчина резко остановился и направился к машине скорой помощи.



По словам очевидца, драке предшествовала словесная перепалка. Якобы шоферу легковушки не понравилось, что скорая включила спецсигнал и пытается его обогнать. Водитель скорой решил разобраться. Он догнал обидчика, но уладить конфликт мирно снова не вышло. Разнимать дерущихся бросились фельдшер и очевидцы.



Из за чего именно возник конфликт и кто кого спровоцировал в этой ситуации, сейчас выясняют сотрудники СК. Но, судя по видео, водитель иномарки первым набросился на бригаду неотложки.



Известно, что травмы, которые получил водитель скорой помощи, оказались несерьезными, и медицинская помощь ему не понадобилась. Не пострадал из-за задержки скорой и пациент, который вызывал врачей. Его удалось вовремя доставить в больницу.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.