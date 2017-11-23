В Совфеде рассказали о планах Запада сорвать ЧМ-2018 в России

В Совете Федерации получили информацию о том, что у России хотят отнять право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам главы комиссии по защите государственного суверенитета Совфеда Андрея Климова, в распоряжении сенаторов имеются документальные свидетельства того, что США через европейских чиновников планируют оказать максимальное давление на Россию.



Андрей Климов, глава комиссии по защите государственного суверенитета Совфеда: «Получены свидетельства в рамках деятельности нашей комиссии о том, что на Западе настоятельно рекомендуют политическим деятелям, дипломатам… использовать спортивную тематику для дискредитации России, для усиления нажима на нас».



В Совфеде уже готовятся принять ответные меры. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании специальной комиссии 28 ноября.



Ранее стало известно, что Россия отказалась от борьбы за право проведения Кубка мира по баскетболу в 2023 году. На статус городов, в которых может пройти турнир, претендовали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь. Однако в связи с негативным отношением к нашим спортсменам в мире, Российская федерация баскетбола в последний момент решила отозвать заявку.