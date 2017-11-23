Госдума запретила печатать рекламу на квитанциях по квартплате

Госдума приняла закон о запрете рекламы на квитанциях для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.
Документ запрещает размещать рекламные объявления «на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов».
В пояснительной записке говорится, что засилье рекламы на платежках зачастую мешает рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.
Кроме того, по этому вопросу есть судебные решения, согласно которым реклама на платежных документах признается ненадлежащей и противоречащей правилам предоставления коммунальных услуг. Однако, как поясняют инициаторы законопроекта, «не каждый гражданин в состоянии обратиться в судебные органы с заявлением». Принятие же закона позволит урегулировать спорные ситуации, передает ТАСС.
В пояснительной записке говорится, что засилье рекламы на платежках зачастую мешает рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.
Кроме того, по этому вопросу есть судебные решения, согласно которым реклама на платежных документах признается ненадлежащей и противоречащей правилам предоставления коммунальных услуг. Однако, как поясняют инициаторы законопроекта, «не каждый гражданин в состоянии обратиться в судебные органы с заявлением». Принятие же закона позволит урегулировать спорные ситуации, передает ТАСС.
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