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    В Якутии детей отправили в школу при минус 50

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    • Фото: yakutsk_news / vk.com
    В Якутии детей отправили в школу при минус 50

    В Якутии детей отправили в школу при минус 50

    В Якутии детей отправили в школу при минус 50
  • Фото: yakutsk_news / vk.com

    • В якутском поселке Оймякон не стали отменять занятия для младших школьников при температуре минус 50.

    До отмены занятий в школе Оймякона не хватило двух градусов. В администрации поселка объяснили журналистам, что дети могут оставаться дома, только если за окном 52 градуса мороза.

    Из сообщения администрации Оймякона: «Актированный день у нас вводится при минус 52 градусах для школьников с 1 по 5 классы. Сегодня утром было минус 50, все дети учатся».

    Поселок Оймякон в Якутии называют «полюсом холода». Это одно из самых суровых мест на Земле, где живет постоянное население.

    Накануне популярность в Сети завоевало видео из якутского села Русское Устье, где возвращающихся из школы детей сносит порывами ветра и заметает снегом.
    Дети в Якутске возвращаются домой сквозь снег и ветер

    Кадры из фильма-катастрофы по-якутски: школьники возвращаются домой сквозь снегопад при ветре 30 м/с.

    Опубликовано НТВ 22 ноября 2017 г.

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