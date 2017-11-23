В Якутии детей отправили в школу при минус 50

Дети в Якутске возвращаются домой сквозь снег и ветер Кадры из фильма-катастрофы по-якутски: школьники возвращаются домой сквозь снегопад при ветре 30 м/с. Опубликовано НТВ 22 ноября 2017 г.

До отмены занятий в школе Оймякона не хватило двух градусов. В администрации поселка объяснили журналистам, что дети могут оставаться дома, только если за окном 52 градуса мороза.: «Актированный день у нас вводится при минус 52 градусах для школьников с 1 по 5 классы. Сегодня утром было минус 50, все дети учатся».Поселок Оймякон в Якутии называют «полюсом холода». Это одно из самых суровых мест на Земле, где живет постоянное население.Накануне популярность в Сети завоевало видео из якутского села Русское Устье, где возвращающихся из школы детей сносит порывами ветра и заметает снегом.