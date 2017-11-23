В Якутии детей отправили в школу при минус 50

В якутском поселке Оймякон не стали отменять занятия для младших школьников при температуре минус 50.
До отмены занятий в школе Оймякона не хватило двух градусов. В администрации поселка объяснили журналистам, что дети могут оставаться дома, только если за окном 52 градуса мороза.
Из сообщения администрации Оймякона: «Актированный день у нас вводится при минус 52 градусах для школьников с 1 по 5 классы. Сегодня утром было минус 50, все дети учатся».
Поселок Оймякон в Якутии называют «полюсом холода». Это одно из самых суровых мест на Земле, где живет постоянное население.
Накануне популярность в Сети завоевало видео из якутского села Русское Устье, где возвращающихся из школы детей сносит порывами ветра и заметает снегом.
Из сообщения администрации Оймякона: «Актированный день у нас вводится при минус 52 градусах для школьников с 1 по 5 классы. Сегодня утром было минус 50, все дети учатся».
Поселок Оймякон в Якутии называют «полюсом холода». Это одно из самых суровых мест на Земле, где живет постоянное население.
Накануне популярность в Сети завоевало видео из якутского села Русское Устье, где возвращающихся из школы детей сносит порывами ветра и заметает снегом.
Дети в Якутске возвращаются домой сквозь снег и ветер
Кадры из фильма-катастрофы по-якутски: школьники возвращаются домой сквозь снегопад при ветре 30 м/с.Опубликовано НТВ 22 ноября 2017 г.
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