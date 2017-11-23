В Пермском крае из-за провалов грунта под землю уходит целый город

В городе Березники Пермского края около тысячи семей до конца года переедут в новые дома. Их эвакуируют из зоны обрушения грунта в микрорайон, построенный на правом берегу Камы.

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Березники с населением более 150 тысяч человек когда-то построили в непосредственной близости от месторождений калийных и магниевых солей. Внизу — целая сеть отработанных шахт. Несколько десятилетий жилые кварталы удерживали так называемые целики — нетронутые части породы, которые горнорабочие оставляют для поддержки грунта. Но после аварии на руднике в тоннели начала проникать вода, которая растворяет солевые опоры одну за другой.



Сергей Дьяков, глава г. Березники: «Мы переселяем 10% жилого фонда города. У нас более тысячи жилых домов многоквартирных, мы переселяем 105».



Расселенные кварталы напоминают зоны отчуждения. По периметру — забор и охрана, а внутри ни души. Опустела южная часть города, сейчас она находится под круглосуточным видеонаблюдением. Диспетчеры следят, чтобы на территорию не проникли любопытные. Но главная задача центра мониторинга — вовремя выявить новые опасные точки. Сигналы угроз из-под земли на специальную карту посылают сейсмодатчики.



За последние десять лет в городе произошло семь провалов. Они затянули под землю несколько построек и внушительный участок железной дороги. С тех пор вокзал в Березниках больше не принимает поезда. Еще одна пропасть образовалась прямо на школьном дворе. Ее появление ученые предсказали заранее. Жителей окрестных домов заблаговременно эвакуировали.



В опасной зоне оказался и единственный на весь город православный храм. Его построили еще в середине XVIII века на деньги солепромышленников. После советского периода церковь, конечно же, пришлось восстанавливать. Но и после этого прослужить она смогла не долго: своды храма и дороги к нему покрылись трещинами.



Людей из опасной зоны отселяют на правый берег Камы. Жизнь здесь только начинается. По проекту в новом районе должны появиться детские сады, школы, больницы, парки и скверы. Надежда на комфортную жизнь у переселенцев появилась, когда о них узнали на федеральном уровне. В этом году на жилищно-спасательную операцию в Березниках правительство выделило два миллиарда рублей, передает корреспондент НТВ Ольга Зенкова.