В Минобороны РФ заявили, что западный берег Евфрата в ближайшее время будет полностью освобожден армией Сирии. Это позволит завершить операцию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» на востоке страны.

Минобороны РФ: «Западный берег реки Евфрат в ближайшее время будет полностью освобожден правительственными войсками под командованием легендарного сирийского генерала Сухела, что позволит завершить операцию по разгрому остатков ИГИЛ на востоке Сирии».



В ведомстве отметили, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России продолжают вести успешные наступательные действия вдоль Евфрата. Так, в ходе спланированной под руководством российских военных советников наступательной операции подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела в течение суток полностью освободили от террористов ИГИЛ населенный пункт Эль-Края. Сейчас отряды сирийской армии при поддержке ВКС России уничтожают террористов в районе долины Евфрата и развивают наступление вдоль западного берега реки.



В Минобороны добавили, что штурмовые отряды генерала Хасана Сухела сыграли важную роль в освобождении городов Алеппо, Дейр-эз-Зор, Меядин, Бу-Кемаль, а также десятков других населенных пунктов в провинции Хомс и Хама. В освобожденных районах налаживается мирная жизнь, организована доставка медикаментов, воды и продуктов питания.