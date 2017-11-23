В Молдавии вандалы осквернили памятник Пушкину

В центральном парке города Фалешт в Молдавии вандалы осквернили памятник русскому поэту А. С. Пушкину.
Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Молдавии.
Пресс-служба посольства РФ в Молдавии: «Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более, что осквернение монумента А. С. Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Д. Кантемиру».
Посольство обратилось к молдавским властям с призывом оказать содействие в восстановлении монумента, а также провести тщательное расследование случившегося. Отмечается, что осквернение памятников попадает под действие Уголовного кодекса республики, передает «Интерфакс».
Пресс-служба посольства РФ в Молдавии: «Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более, что осквернение монумента А. С. Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Д. Кантемиру».
Посольство обратилось к молдавским властям с призывом оказать содействие в восстановлении монумента, а также провести тщательное расследование случившегося. Отмечается, что осквернение памятников попадает под действие Уголовного кодекса республики, передает «Интерфакс».
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