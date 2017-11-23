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    В Молдавии вандалы осквернили памятник Пушкину

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    • Фото: @ahremtsev / twitter.com
    В Молдавии вандалы осквернили памятник Пушкину

    В Молдавии вандалы осквернили памятник Пушкину

    В Молдавии вандалы осквернили памятник Пушкину
  • Фото: @ahremtsev / twitter.com

    • В центральном парке города Фалешт в Молдавии вандалы осквернили памятник русскому поэту А. С. Пушкину.

    Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Молдавии.

    Пресс-служба посольства РФ в Молдавии: «Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более, что осквернение монумента А. С. Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Д. Кантемиру».

    Посольство обратилось к молдавским властям с призывом оказать содействие в восстановлении монумента, а также провести тщательное расследование случившегося. Отмечается, что осквернение памятников попадает под действие Уголовного кодекса республики, передает «Интерфакс».

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