Российские военные доставят учительницу из Таджикистана в подмосковный госпиталь

Российские военные медики эвакуируют учителя русского языка и литературы из Таджикистана в Москву для оказания пожилой женщине срочной медицинской помощи.

Светлане Рубцовой — преподавателю русского языка и литературы с 35-летнем стажем — срочно нужна медицинская помощь. Месяц назад она получила сложный перелом и теперь не может передвигаться.



Заслуженный педагог оказалась одна: ближайшие родственники живут за несколько тысяч километров.



После того, как сын учителя написал обращение в электронную приемную Владимира Путина, на помощь пришли медики российской 201-й военной базы. После обследования они приняли решение направить Светлану Николаевну для лечения в Россию. Сегодня ее ждут в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Подмосковье.

