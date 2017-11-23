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    Российские военные доставят учительницу из Таджикистана в подмосковный госпиталь. Таджикистан, армия и флот РФ, медицина, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные доставят учительницу из Таджикистана в подмосковный госпиталь

    Российские военные доставят учительницу из Таджикистана в подмосковный госпиталь

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    Российские военные доставят учительницу из Таджикистана в подмосковный госпиталь

    Российские военные доставят учительницу из Таджикистана в подмосковный госпиталь

    Российские военные доставят учительницу из Таджикистана в подмосковный госпиталь

      Российские военные медики эвакуируют учителя русского языка и литературы из Таджикистана в Москву для оказания пожилой женщине срочной медицинской помощи.

      Светлане Рубцовой — преподавателю русского языка и литературы с 35-летнем стажем — срочно нужна медицинская помощь. Месяц назад она получила сложный перелом и теперь не может передвигаться.

      Заслуженный педагог оказалась одна: ближайшие родственники живут за несколько тысяч километров.

      После того, как сын учителя написал обращение в электронную приемную Владимира Путина, на помощь пришли медики российской 201-й военной базы. После обследования они приняли решение направить Светлану Николаевну для лечения в Россию. Сегодня ее ждут в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Подмосковье.

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