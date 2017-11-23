Наталья Комарова рассказала журналистам НТВ, как проходят будни женщины-губернатора

Как Наталья Комарова справляется со стратегически важным для страны нефтяным регионом?
Из-за чего она на главные должности в своей администрации женщин не берет?
Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова — одна из четырех российских женщин, занимающих посты региональных лидеров. Правда ли, что хозяйка одного из богатейших округов в обычной жизни не пользуется его богатствами? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Казалось бы, где высокая музыка, а где политика. Но классику и джаз слушают Меркель, Клинтон и Макрон, а Путин даже иногда поет. Югра по площади, как две Германии, и первую скрипку здесь играет Наталья Комарова. Среди губернаторов она вообще «не промах». Не потому что стреляет из лука, и не потому, что женщина. Но когда в стране вернули прямые губернаторские выборы, местный парламент проголосовал «против». Не возражал только против «назначенки из Кремля», точнее уже «переназначенки».
Привычка приезжать на работу ни свет, ни заря здесь есть не только у губернатора. А вот привычка, завтракать, но не обедать — только у нее. Ольга сегодня старшая в приемной и старшая по кухне. В самом богатом, не считая Москвы, российском регионе и завтрак его главы, по идее, должен быть богатым. Но губернатор питается не с царского стола, а со стола своих помощниц.
Ольга Шабурова, референт губернатора ХМАО: «Она нас как-то особо не озадачивает. Яйцо, котлетка или сосиска».
В привычном понимании женщина, какой бы высокий пост она не занимала, прежде всего — женщина. Следовательно, готовить и завтракать должна дома. Или весь секрет кроется на безымянном пальце ее правой руки?
Наталья Комарова, губернатор ХМАО: «Иногда в жизни так складываются обстоятельства, что это правило действует, а иногда — „спит“».
Интересно, а с подчиненными она такая же загадочная? Вообще у губернатора Югры десять заместителей и среди этих десяти — четыре женщины. Ключевые посты все равно занимают мужчины.
Совещание, опять совещание, рабочий кабинет. Есть пара минут на внука.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Казалось бы, где высокая музыка, а где политика. Но классику и джаз слушают Меркель, Клинтон и Макрон, а Путин даже иногда поет. Югра по площади, как две Германии, и первую скрипку здесь играет Наталья Комарова. Среди губернаторов она вообще «не промах». Не потому что стреляет из лука, и не потому, что женщина. Но когда в стране вернули прямые губернаторские выборы, местный парламент проголосовал «против». Не возражал только против «назначенки из Кремля», точнее уже «переназначенки».
Привычка приезжать на работу ни свет, ни заря здесь есть не только у губернатора. А вот привычка, завтракать, но не обедать — только у нее. Ольга сегодня старшая в приемной и старшая по кухне. В самом богатом, не считая Москвы, российском регионе и завтрак его главы, по идее, должен быть богатым. Но губернатор питается не с царского стола, а со стола своих помощниц.
Ольга Шабурова, референт губернатора ХМАО: «Она нас как-то особо не озадачивает. Яйцо, котлетка или сосиска».
В привычном понимании женщина, какой бы высокий пост она не занимала, прежде всего — женщина. Следовательно, готовить и завтракать должна дома. Или весь секрет кроется на безымянном пальце ее правой руки?
Наталья Комарова, губернатор ХМАО: «Иногда в жизни так складываются обстоятельства, что это правило действует, а иногда — „спит“».
Интересно, а с подчиненными она такая же загадочная? Вообще у губернатора Югры десять заместителей и среди этих десяти — четыре женщины. Ключевые посты все равно занимают мужчины.
Совещание, опять совещание, рабочий кабинет. Есть пара минут на внука.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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