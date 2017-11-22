СБУ запретила Фёдору Добронравову въезд на Украину

Служба безопасности Украины расширила список российских актеров, которым запрещен въезд на территорию страны. В черный список СБУ попал актер Фёдор Добронравов.
СБУ запретила на три года въезд в страну российскому актеру Фёдору Добронравову. Об этом сообщила пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.
По словам Гитлянской, решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову связано с его неоднократными посещениями Крыма.
Как пишет ТАСС, ранее в среду СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране. Согласно опубликованному документу, они смогут выступать на Украине только с разрешения спецслужб. А организаторы гастролей должны заранее подготовить запрос-уведомление в СБУ. Согласно документу, при отсутствии такого уведомления организаторам гастролей грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (6,2–14,4 тысячи долларов).
Напомним, на Украине действует запрет на въезд в страну для целого ряда российских артистов. В черный список СБУ входят более 140 российских артистов, музыкантов и режиссеров. Два десятка украинских радикалов 17 ноября сорвали в Одессе концерт худрука «Сатирикона» Константина Райкина.
По словам Гитлянской, решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову связано с его неоднократными посещениями Крыма.
Как пишет ТАСС, ранее в среду СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране. Согласно опубликованному документу, они смогут выступать на Украине только с разрешения спецслужб. А организаторы гастролей должны заранее подготовить запрос-уведомление в СБУ. Согласно документу, при отсутствии такого уведомления организаторам гастролей грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (6,2–14,4 тысячи долларов).
Напомним, на Украине действует запрет на въезд в страну для целого ряда российских артистов. В черный список СБУ входят более 140 российских артистов, музыкантов и режиссеров. Два десятка украинских радикалов 17 ноября сорвали в Одессе концерт худрука «Сатирикона» Константина Райкина.
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