Вопрос совести: почему возникла путаница с захоронениями павших в Великой Отечественной войне

Волонтеры утверждают, что множество паспортов воинских захоронений Ленинградской области не соответствуют действительности. В результате павшие воины Великой Отечественной покоятся не на тех кладбищах, где числятся.

Захоронение останков боевого летчика Геннадия Беликова во Всеволожске. Он погиб в июле 1942-го. В графе «где похоронен» у старлея Беликова указано примерное место гибели: 4-й километр северо-восточнее аэродрома Горская. Там этим летом в кабине истребителя его останки и нашли поисковики.



Однако долгие годы Геннадий Беликов числился погребенным сразу на двух кладбищах. Вот в банке данных «Мемориал» он в учетной карточке захоронения в Красном Селе и в Горской, где даже указаны номера ряда и места. И это при том, что все 75 лет родные знали: тело офицера после авиакатастрофы не нашли.



Ирина Беликова, дочь старшего лейтенанта Г. И. Беликова: «Когда приходили к бабушке после его гибели, они не сказали, что он захоронен. Они сказали, что самолет глубоко ушел в болото. Копали-копали, но не достали».



Елена Комшилова — старший аналитик организации с говорящим названием «Помним всех поименно». Случай якобы погребенного сразу в нескольких местах Геннадия Беликова ее не удивляет. Она считает: это следствие ненадлежащего оформления учетных карточек захоронений, которые местные администрации готовили к юбилею победы в 2015-м.



Елена Комшилова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Помним всех поименно»: «Дубровка — это мемориал Всеволожского района. Вдруг появился список. Было 2 тысячи 800 человек, а стало 42 тысячи. Я смотрю списки, понимаю, что это списки, которые делал директор музея „Невский пятачок“ Осипов. Он делал списки, не привязывая к месту захоронения».



Мемориал, разросшийся на бумаге почти в 20 раз, расположен в поселке Дубровка. Здесь есть и поставленные родными памятники. К примеру, кубинцам и испанцам, по зову интернационального долга сражавшимся за наших. И установленные местной администрацией плиты. На них еще оставлено место. Список будет расти.



Как говорят в муниципалитете, никто и не утверждает, что все эти люди здесь захоронены. Дубровка по сути — одно большое кладбище, ведь в поселке под обстрелами и бомбежками стояли части, уходившие на легендарный Невский пятачок. Здесь в полевых госпиталях умирали раненые, доставленные с левого берега.



Могилы бойцов обнаруживают даже во время работ по замене асфальта или трубопроводов. На каждое место погребения паспорт никак не оформишь. Поэтому всех павших в районе Дубровки, в том числе десятки тысяч неизвестных из списков военкоматов, решили записать в карточку действующего мемориала, чтобы было куда цветы положить, то есть чтобы увековечить.



Ирина Александрова, инспектор военно-учетного стола МО «Дубровское городское поселение»: «Я думаю, все понимают, что раз есть имя, есть место смерти, значит оно имеет право быть включенным в захоронение. Поскольку оно у нас на данный момент одно».



Неразбериха с учетом захоронений воинов Великой Отечественной началась отнюдь не в последние годы. Еще в начале 60-х на уровне Совета министров СССР было принято решение к 20-летию Победы увековечить имена всех павших. Тогда люди, у которых на руках были извещения (в народе — похоронки), могли послать их обратно в военкомат — в район гибели родственника. Через некоторое время оттуда приходили ответы, где сообщалось о месте захоронения.



Работники военкоматов в те времена имели приказы от командования округов — записывать погибших в их районах, но непонятно где погребенных, в списки действующих мемориалов. Позже такие виртуально разросшиеся кладбища народная молва красноречиво назвала «бумажными захоронениями». Родные зачастую ездили через всю страну и возлагали цветы к плитам с именами, когда останки бойцов покоились там, где их вообще не должно быть.



Подробнее — в специальном репортаже корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва.