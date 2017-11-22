Кремль распределил 4,5 млрд рублей президентских грантов для НКО

Прорывом назвали в кремлевской администрации второй в этом году конкурс по распределению президентских грантов для некоммерческих организаций.

На этот раз заявки поступили из всех без исключения регионов страны, и в числе победителей подавляющее большинство НКО — 84 процента — именно региональные.



Еще 12 процентов организаций находятся в Москве, но реализуют проекты за пределами столицы, а столичным проектам досталось всего 4% грантового фонда. При этом более двух третей НКО, прошедших конкурсный отбор, — новички, ранее никогда не получавшие грантов.



Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ: «Больше миллиарда рублей ушло на проекты в сельские населенные пункты и малые города. Что это значит? Значит, что люди поверили в некоммерческие организации, поверили в открытость и честность проводимого конкурса, активно подают на него заявки».



Самыми популярными направлениями работы НКО стали охрана здоровья, социальная защита граждан, поддержка научных, образовательных и просветительских проектов, а также сохранение исторической памяти. Общая сумма президентских грантов по итогам второго конкурса составляет 4,5 миллиарда рублей. Всего же в этом году на поддержку НКО государство выделило более 6,5 миллиарда.