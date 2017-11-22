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Ментовские войны — 10
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    В Москве проходит премьера фильма «Легенда о Коловрате». история, кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве проходит премьера фильма «Легенда о Коловрате»

    В Москве проходит премьера фильма «Легенда о Коловрате»

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    В Москве проходит премьера фильма «Легенда о Коловрате»

    В Москве проходит премьера фильма «Легенда о Коловрате»

    В Москве проходит премьера фильма «Легенда о Коловрате»

      Сегодня в Москве — большая кинопремьера: на экраны выходит фильм-фэнтази «Легенда о Коловрате».

      Эта лента посвящена одной из самых драматичных страниц отечественной истории — нашествию хана Батыя на Русь. Создатели картины решили рассказать о подвиге боярина Евпатия Коловрата. На главные роли пригласили молодых актеров, а к записи саундтрека к фильму привлекли известных рок-музыкантов и симфонический оркестр.

      Судя по трейлеру, в фильме будут масштабные батальные сцены и много спецэффектов. О том, что происходит в вечер премьеры у кинотеатра на Новом Арбате, рассказывает корреспондент НТВ Сергей Сыркин.

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