В Москве проходит премьера фильма «Легенда о Коловрате»

Сегодня в Москве — большая кинопремьера: на экраны выходит фильм-фэнтази «Легенда о Коловрате».

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Эта лента посвящена одной из самых драматичных страниц отечественной истории — нашествию хана Батыя на Русь. Создатели картины решили рассказать о подвиге боярина Евпатия Коловрата. На главные роли пригласили молодых актеров, а к записи саундтрека к фильму привлекли известных рок-музыкантов и симфонический оркестр.



Судя по трейлеру, в фильме будут масштабные батальные сцены и много спецэффектов. О том, что происходит в вечер премьеры у кинотеатра на Новом Арбате, рассказывает корреспондент НТВ Сергей Сыркин.