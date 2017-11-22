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Ментовские войны — 10
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    Российским школьникам создадут единую электронную систему словарей

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    • Фото: Мудрац Александра / ТАСС
    Российским школьникам создадут единую электронную систему словарей

    Российским школьникам создадут единую электронную систему словарей

    Российским школьникам создадут единую электронную систему словарей
  • Фото: Мудрац Александра / ТАСС

    • В России планируется создать единую электронную систему словарей.

    В России будет разработана единая электронная система словарей, которая поможет школьникам и учителям избежать путаницы в правописании и произношении из-за дискуссий лингвистов. Об этом РИА Новости сообщил руководитель соответствующей программы «Словари XXI века» Константин Деревянко.

    Идея единой системы словарей принадлежит вице-премьеру Ольге Голодец. Вопрос был поднят на заседании совета по русскому языку. Члены совета отметили, что в орфографических и толковых словарях иногда отображено различное написание, что не позволяет преподавать в школах одни и те же нормы.

    Константин Деревянко, руководитель проекта «Словари XXI века»: «Мы разрабатываем соответствующую цифровую платформу, которая может лечь в основу такого ресурса. Несомненно, он появится. Дело осталось за малым — начать воплощать это в жизнь».

    В рамках проекта планируется также издать ряд фундаментальных, базовых и школьных словарей русского языка. В разработке программы будет участвовать Российская академия наук.

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