Хлопонин: более 40% коньяка в России может оказаться подделкой

Почти половина коньяка на российском рынке может быть фальсификатом, заявил
вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
В России начались проверки коньячной продукции. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин, курирующий в правительстве вопросы оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции, заявил, что доля поддельного коньяка на российском рынке может доходить до 40%, передает ТАСС.
Хлопонин отметил, что изначально результаты проверки должны были стать известны до Нового года, однако сейчас сроки сдвинулись: окончательные выводы комиссия озвучит в начале весны. «Очень большой пласт работы», — сообщил вице-премьер.
Александр Хлопонин, вице-премьер РФ: «До Нового года мы предварительно будем понимать, где, в каких регионах, кто основной производитель, откуда везут эти так называемые коньячные спирты и так далее, где это все производится. А дальше уже по предприятиям пойдем».
Ранее в Роскачестве проверили качество нарезных батонов, которые производятся в Центральном и Северо-Западном округах. Выводы были опубликованы на сайте ведомства.
Хлопонин отметил, что изначально результаты проверки должны были стать известны до Нового года, однако сейчас сроки сдвинулись: окончательные выводы комиссия озвучит в начале весны. «Очень большой пласт работы», — сообщил вице-премьер.
Александр Хлопонин, вице-премьер РФ: «До Нового года мы предварительно будем понимать, где, в каких регионах, кто основной производитель, откуда везут эти так называемые коньячные спирты и так далее, где это все производится. А дальше уже по предприятиям пойдем».
Ранее в Роскачестве проверили качество нарезных батонов, которые производятся в Центральном и Северо-Западном округах. Выводы были опубликованы на сайте ведомства.
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