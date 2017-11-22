Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Хлопонин: более 40% коньяка в России может оказаться подделкой

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Хлопонин: более 40% коньяка в России может оказаться подделкой

    Хлопонин: более 40% коньяка в России может оказаться подделкой

    Хлопонин: более 40% коньяка в России может оказаться подделкой
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Почти половина коньяка на российском рынке может быть фальсификатом, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

    В России начались проверки коньячной продукции. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин, курирующий в правительстве вопросы оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции, заявил, что доля поддельного коньяка на российском рынке может доходить до 40%, передает ТАСС.

    Хлопонин отметил, что изначально результаты проверки должны были стать известны до Нового года, однако сейчас сроки сдвинулись: окончательные выводы комиссия озвучит в начале весны. «Очень большой пласт работы», — сообщил вице-премьер.

    Александр Хлопонин, вице-премьер РФ: «До Нового года мы предварительно будем понимать, где, в каких регионах, кто основной производитель, откуда везут эти так называемые коньячные спирты и так далее, где это все производится. А дальше уже по предприятиям пойдем».

    Ранее в Роскачестве проверили качество нарезных батонов, которые производятся в Центральном и Северо-Западном округах. Выводы были опубликованы на сайте ведомства.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru