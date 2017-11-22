В Брюсселе усомнились в европейских перспективах Украины

Президент Украины Пётр Порошенко может отказаться от участия в саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе 24 ноября, так как текст декларации, подготовленной к мероприятию, не отвечает ожиданиям украинской стороны.
Декларация не устраивает Порошенко потому, что в ней не рассматривается европейская перспектива для Украины. В частности, отмечается, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом не ведет к автоматическому членству этой страны в ЕС. В связи с этим, по данным польских СМИ, Порошенко попросил внести в проект декларации изменения: Киев хочет, чтобы его европейские устремления были прописаны отдельной строкой. В противном случае, заявил украинский лидер, он не полетит в столицу Бельгии.
Между тем дипломаты Евросоюза сомневаются в возможности внесения поправок в соответствующий раздел декларации. В первую очередь против каких-либо изменений выступают Нидерланды. Кроме того, по словам дипломатов, в Брюсселе не воспринимают всерьез угрозы украинского лидера не приехать на саммит, передает ТАСС.
«Восточное партнерство» — многосторонняя программа ЕС, разработанная для развития сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Предыдущий саммит «Восточного партнерства» состоялся в Риге в 2015 году.
Между тем дипломаты Евросоюза сомневаются в возможности внесения поправок в соответствующий раздел декларации. В первую очередь против каких-либо изменений выступают Нидерланды. Кроме того, по словам дипломатов, в Брюсселе не воспринимают всерьез угрозы украинского лидера не приехать на саммит, передает ТАСС.
«Восточное партнерство» — многосторонняя программа ЕС, разработанная для развития сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Предыдущий саммит «Восточного партнерства» состоялся в Риге в 2015 году.
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