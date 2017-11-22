Отмечает юбилей литературный журнал, в котором свой творческий путь начинали самые известные поэты и писатели Северной столицы.

Старейшему городскому альманаху ХХ века «Молодой Ленинград» исполнилось 80 лет. А литературный «Молодой Петербург» (он считается правопреемником совсем уже немолодого юбиляра) в этом году также отмечает круглую дату — 20 лет с момента создания.



По случаю юбилея в Доме журналиста сегодня поделились деталями проведения одноименной премии, которая традиционно вручается начинающим авторам. В свое время на страницах этого издания свой творческий путь начинали многие известные поэты и прозаики, предопределившие литературный облик города и страны.



Именно так дебютировали Кушнер, Володин, Гранин, а поэт Александр Городницкий впервые напечатал своих «Атлантов» (неформальный гимн Северной столицы) как раз на страницах «Молодого Ленинграда».



Алексей Ахматов, главный редактор альманаха «Молодой Петербург»: «И Бродский свои первые серьезные произведения опубликовал именно в „Молодом Ленинграде“. До этого у него была публикация только в „Костре“. Довлатов опубликовал свою повесть „Ниже ринга“ впервые в 1971 году».



Тех же, кто продолжает литературные традиции в новом тысячелетии, наградят уже послезавтра. Торжественная церемония вручения престижной премии «Молодой Петербург» пройдет 24 ноября в Доме писателя на Звенигородской улице.