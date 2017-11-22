Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    В Сочи состоялся футбольный «Матч равных возможностей». благотворительность, Сочи, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи состоялся футбольный «Матч равных возможностей»

    В Сочи состоялся футбольный «Матч равных возможностей»

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    В Сочи состоялся футбольный «Матч равных возможностей»

    В Сочи состоялся футбольный «Матч равных возможностей»

    В Сочи состоялся футбольный «Матч равных возможностей»

      Сегодня на поле олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи вышли известные футболисты, политики и спортсмены с особенностями здоровья.

      Все они — участники «Матча равных возможностей». Его проводят в рамках тура кубка Чемпионата мира — 2018, чтобы продемонстрировать, как футбол может объединить людей независимо от социального положения или физических возможностей.

      В преддверии главного спортивного события будущего года огромное внимание уделяется созданию безбарьерной среды на всех стадионах, которые будут принимать чемпионат. Это и подготовка волонтеров по оказанию помощи людям с инвалидностью, и специальные парковки, входы, зоны отдыха, и новые сервисы, которые позволят создать настоящий праздник для всех без исключения гостей.

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