В Сочи состоялся футбольный «Матч равных возможностей»

Сегодня на поле олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи вышли известные футболисты, политики и спортсмены с особенностями здоровья.

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Все они — участники «Матча равных возможностей». Его проводят в рамках тура кубка Чемпионата мира — 2018, чтобы продемонстрировать, как футбол может объединить людей независимо от социального положения или физических возможностей.



В преддверии главного спортивного события будущего года огромное внимание уделяется созданию безбарьерной среды на всех стадионах, которые будут принимать чемпионат. Это и подготовка волонтеров по оказанию помощи людям с инвалидностью, и специальные парковки, входы, зоны отдыха, и новые сервисы, которые позволят создать настоящий праздник для всех без исключения гостей.