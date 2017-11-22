Путин призвал оборонные предприятия быть готовыми к наращиванию производства

Итоги стратегических учений «Запад-2017» сегодня обсуждали в Сочи с участием президента Владимира Путина

Глава государства провел совещание по вопросам военно-промышленного комплекса. На встрече присутствовали не только представители Минобороны и руководители предприятий ОПК, но также министры и губернаторы, поскольку в учениях были задействованы гражданские ведомства и инфраструктура.



Владимир Путин, президент РФ: «В ходе учений был успешно решен ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребностей войск на местах, обеспечения из местных ресурсов».



Путин отметил, что в ходе маневров удалось выявить определенные недостатки, и предложил принять дополнительные меры для повышения мобилизационной готовности. Кроме того, президент призвал изучить возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию производства в военное время. Глава государства назвал это одним из важнейших условий обеспечения безопасности страны.



Владимир Путин: «Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности».