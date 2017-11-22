Макрон посоветовал просившей убежища марокканке уехать домой

Президент Франции Эммануэль Макрон лично посоветовал просительнице убежища из Марокко, которая хотела остаться во Франции из-за больных родителей, вернуться на родину.

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Макрон

Франция

Уроженка Марокко обратилась к президенту Франции после его выступления на благотворительном вечере общества Restos du Coeur. Женщина объяснила, что просит убежища во Франции, потому что здесь проживают ее больные родители.



Макрон ответил отказом, заявив, что просительнице лучше уехать домой, а о ее родителях позаботится государство.



Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я не хочу вам врать. Вам надо вернуться в свою страну. Я вам это говорю искренне».



Макрон добавил, что женщина может, если захочет, регулярно возвращаться, чтобы навещать родителей.



Летом, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, Макрон заявлял, что Европа обязана принимать мигрантов, поскольку это лежит в традициях и является делом чести.