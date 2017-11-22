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    В Ленобласти 13 тысяч человек остались без воды

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    В Ленобласти 13 тысяч человек остались без воды

    В Ленобласти 13 тысяч человек остались без воды

    Ремонт Невского водовода привел к отключению воды сразу в нескольких населенных пунктах Ломоносовского района.

    Как сообщает 47news, с утра горячая и холодная вода отключены в поселке Русско-Высоцкое, также без элементарных удобств остались жители Лаголова, Разбегаева, Яльгелева. Всего без воды остаются около 13 тысяч человек в Ломоносовском районе. В настоящее время горячая вода есть только батареях для поддержания в домах минимального отопления.

    Воду пришлось отключить из-за аварийных работ по замене задвижки, которые проводятся на сетях компании ЛОКС в Русско-Высоцком. Предположительно ремонт продлится двое суток. Именно работы на Невском водоводе являются причиной самых массовых отключений за последние годы.

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