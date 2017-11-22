В России создано Национальное конгресс-бюро

В России создана Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» . Она будет повышать конкурентоспособность российских компаний.

Об этом рассказал сегодня глава Российского экспортного центра Пётр Фрадков. По его словам, главной задачей организации станет продвижение инфраструктурных возможностей российских регионов, а также развития делового туризма в стране.



Петр Фрадков, глава Российского экспортного центра: «С одной стороны, мы наблюдаем позитивную динамику роста несырьевого экспорта из нашей страны. С другой — мы видим, что есть огромный задел с точки зрения узнаваемости наших брендов. Однако до сих пор не представлены, либо представлены очень слабо наши компании из регионов. Из-за этого они не имеют возможности принять участие во многих мероприятиях, проходящих за рубежом».



Конгресс-бюро также будет выполнять функцию «единого окна» для международных организаторов мероприятий.