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    В России создано Национальное конгресс-бюро. деловые новости, экспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России создано Национальное конгресс-бюро

    В России создано Национальное конгресс-бюро

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    В России создано Национальное конгресс-бюро

    В России создано Национальное <nobr>конгресс-бюро</nobr>

      В России создана Ассоциация «Национальное конгресс-бюро». Она будет повышать конкурентоспособность российских компаний.

      Об этом рассказал сегодня глава Российского экспортного центра Пётр Фрадков. По его словам, главной задачей организации станет продвижение инфраструктурных возможностей российских регионов, а также развития делового туризма в стране.

      Петр Фрадков, глава Российского экспортного центра: «С одной стороны, мы наблюдаем позитивную динамику роста несырьевого экспорта из нашей страны. С другой — мы видим, что есть огромный задел с точки зрения узнаваемости наших брендов. Однако до сих пор не представлены, либо представлены очень слабо наши компании из регионов. Из-за этого они не имеют возможности принять участие во многих мероприятиях, проходящих за рубежом».

      Конгресс-бюро также будет выполнять функцию «единого окна» для международных организаторов мероприятий.

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