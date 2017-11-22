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    В Новосибирске выпускнику школы грозит тюремный срок за взлом электронного дневника. Новосибирск, хакеры, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новосибирске выпускнику школы грозит тюремный срок за взлом электронного дневника

    В Новосибирске выпускнику школы грозит тюремный срок за взлом электронного дневника

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    В Новосибирске выпускнику школы грозит тюремный срок за взлом электронного дневника

    В Новосибирске выпускнику школы грозит тюремный срок за взлом электронного дневника

    В Новосибирске выпускнику школы грозит тюремный срок за взлом электронного дневника

      Выпускника одной из новосибирских гимназий судят за то, что он взломал электронный дневник и исправил в нем оценки.

      В Новосибирске получила продолжение громкая история о школьнике, взломавшем электронный дневник. Выпускник одной из городских гимназий находится под подпиской о невыезде. Юноше грозит до двух лет лишения свободы.

      17-летнего Владимира обвиняют в том, что он исправлял оценки в электронном дневнике с плохих на хорошие. Сначала себе, потом одноклассникам. За месяц он исправил более полусотни оценок.

      Обман раскрылся и в гимназии разразился скандал. Владимир во всем признался и повинился, но дело уже дошло до полиции. А дальше, как в страшном сне: уголовное дело, подписка о невыезде. Друзья и мама были шокированы, ведь Вова — одаренный парень, участник многочисленных олимпиад.

      Школу Владимир все-таки окончил и поступил в Новосибирский технический университет. Но уголовное дело просто так закончить нельзя. Хотя защитник Владимира решительно не понимает, за что парня судят и кто в деле потерпевший — не одноклассники же, которые просили исправлять оценки.

      В школе ситуацию с электронным дневником не комментируют. Ведь как-то же ученик узнал секретный пароль. Не мог ли учитель случайно оставить входную страницу дневника открытой? По мнению эксперта Руслана Пермякова, если речь идет о краже важных данных, хорошо бы проследить еще и за тем, как их на самом деле охраняют.

      Дата следующего судебного заседания еще не назначена. Защите нужно время, чтобы ознакомиться с доводами и логикой следствия.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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