НТВ-Мир получил премию «Золотой луч» за развитие спутникового телевидения

Телеканал НТВ-Мир во вторник получил специальный приз в номинации «Развитие спутникового телевидения в России».

Во вторник в Москве прошла церемония награждения лауреатов девятой Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч». Специальный приз в номинации «Развитие спутникового телевидения в России» был присужден телеканалу НТВ-Мир.



Телеканал НТВ-Мир — один из лидеров международного русскоязычного вещания, является зарубежной версией канала НТВ. Благодаря НТВ-Мир русскоязычные телезрители Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Армении, Израиля, Польши, Болгарии, Чехии, Германии, Франции, Великобритании, ОАЭ и других стран имеют возможность смотреть любимые программы из России посредством индивидуальных спутниковых антенн, местных кабельных сетей и других современных технологий.



Премия «Золотой луч» была учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Цель премии — определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов. Основными критериями при выборе победителей являются территория вещания канала, объем аудитории, среда распространения, объем программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, разнообразие программного наполнения.