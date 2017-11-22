Главу «Роспромбанка» арестовали по делу о хищении 756 млн рублей

Суд арестовал президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова по обвинению в крупном мошенничестве.
Суд арестовал президента «Роспромбанка» Сергея Салогубова по обвинению в хищении 756 рублей у кредитной организации. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года. Президенту Сергею Салогубову предъявлено обвинение в мошенничестве. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
По данным следствия, Салогубов заключил со своим сообщником, который сейчас находится в розыске, 8 договоров уступки требований по кредитам и 5 договоров купли-продажи имущества общей стоимостью более чем в 400 млн рублей. В качестве оплаты был передан земельный участок в Московской области, который оценили в 756 млн рублей, хотя реальная его стоимость — 90 млн рублей. Кроме того, сообщник получил от Салогубова 354 млн рублей наличными.
«Роспромбанк» лишен лицензии на осуществление банковских предприятий с сентября прошлого года. ЦБ сообщал, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и договоров уступки прав требований более чем на 1 млрд рублей. Уголовное дело на Салогубова заведено по заявлению Агентства по страхованию вкладов.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года. Президенту Сергею Салогубову предъявлено обвинение в мошенничестве. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
По данным следствия, Салогубов заключил со своим сообщником, который сейчас находится в розыске, 8 договоров уступки требований по кредитам и 5 договоров купли-продажи имущества общей стоимостью более чем в 400 млн рублей. В качестве оплаты был передан земельный участок в Московской области, который оценили в 756 млн рублей, хотя реальная его стоимость — 90 млн рублей. Кроме того, сообщник получил от Салогубова 354 млн рублей наличными.
«Роспромбанк» лишен лицензии на осуществление банковских предприятий с сентября прошлого года. ЦБ сообщал, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и договоров уступки прав требований более чем на 1 млрд рублей. Уголовное дело на Салогубова заведено по заявлению Агентства по страхованию вкладов.
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