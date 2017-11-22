В Нижнем Новгороде «падает» дом с жильцами

В Нижнем Новгороде спецкомиссия приступит к обследованию «падающего» дома, как его называют сами жители.

Чиновники должны принять решение: сносить опасное здание или оставить. Тем, кто побывал внутри, все ясно и так: на стенах гигантские трещины, полы перекошены, из тарелок выливается суп, а все детские игрушки скатываются в угол. Несмотря на очевидную угрозу, предложенный властями вариант переселения жители отклонили. Корреспондент НТВ Андрей Шамин выяснил, почему.



200 человек рискуют своими жизнями каждую секунду. Когда это может случиться, никто не знает, но за последнее два года дом уже проделал более чем внушительный путь.



Расщелину в кладке пока закрыли железом (на уровне 7-го этажа она почти метр), чтобы остановить падение простым касанием. Теперь необязательно ехать к пизанской башне — угол наклона здесь такой же. Правда, в отличие от итальянской архитектурной жемчужины в Нижнем Новгороде каждое такое селфи может стать последним.



Отклонения от вертикали регистрируют каждый день: из фундамента постоянно вылетают кирпичи, тещины всюду, рамы перекошены. Даже прохожие стараются его обходить стороной — на всякий случай. Все элитные квартиры, а в аварийном доме оказывается есть и такие, в Интернете продаются как «квартиры мечты»: 140 квадратов, район тихий, транспортная развязка шикарная, торг уместен. Авось найдется счастливчик.



Жить с поправкой на угол наклона и с риском для жизни в многодетной семье Чимровых привыкли. Детей семеро. То игрушки в один край комнаты скатываются, то шкафы сами открываются. То и дело приходится регулировать дверные проемы. Дом двигается, и на кухне, чтобы суп из тарелок не выливался, под ножки кухонного гарнитура приходится постоянно что-то подкладывать.



У многодетной семьи ипотека. Другого жилья нет. Но даже в таких условиях продать кому-нибудь квартиру в падающем доме и переехать не даже не помышляли. Единственное, чем могут помочь в такой ситуации городские власти, это маневренный фонд. Он настолько непригоден для комфортного проживания, что даже под угрозой обрушения пока никто из жильцов падающего дома так и не решился в этот маневренный фонд переехать. Подробнее — в видеоматериале НТВ.