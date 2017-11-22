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    Минфин планирует расширить функции полисов ОМС. деловые новости, медицина, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин планирует расширить функции полисов ОМС

    Минфин планирует расширить функции полисов ОМС

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    Минфин планирует расширить функции полисов ОМС

    Минфин планирует расширить функции полисов ОМС

      Минфин намерен изменить систему обязательного медицинского страхования.

      Как рассказал газете «Известия» замминистра финансов Алексей Моисеев, в частности владельцам полисов ОМС хотят разрешить оплачивать услуги в частных клиниках по смешанному типу.

      То есть часть оплачивается по госстраховке, другую часть доплачивает пациент. Рассчитывают, что такое софинансирование поможет расходовать средства эффективнее. Ведь сейчас многие, будучи застрахованными по ОМС, вынуждены полностью самостоятельно оплачивать лечение в частных медучреждениях.

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