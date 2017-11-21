Президент Египта высоко оценил роль ВКС РФ в борьбе с террористами в Сирии

Президент Владимир Путин и его египетский коллега Абдельфаттах Сиси провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в Сирии.

335 Египет

Израиль

переговоры

Путин

Сирия

Президент Египта высоко оценил роль ВКС России в военной операции по уничтожению террористов в Сирии. Он также выразил поддержку политико-дипломатическим и гуманитарным усилиям по реализации договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата.



Пресс-служба Кремля: «Отмечена важность организуемого по российской инициативе Конгресса национального диалога, на который соберутся представители широких слоев населения Сирии».



Большое значение работы по организации Конгресса национального диалога отметил и Биньямин Нетаньяху. Телефонный разговор российского президента и премьер-министра Израиля состоялся сегодня.



Пресс-служба Кремля: «Обсуждены практические вопросы, связанные с ситуацией в южной зоне деэскалации на территории Сирии. Проведен предметный обмен мнениями о перспективах развития ситуации в ближневосточном регионе, прежде всего, в контексте завершающего этапа борьбы с международным терроризмом в Сирии».



По данным пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.



