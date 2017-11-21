Итоги дня
ТВ-Эфир
Итоги дня
    •  
    СК возбудил дело по факту гибели двух инспекторов во время погони на Урале. ГИБДД, ДТП, расследование, Свердловская область, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК возбудил дело по факту гибели двух инспекторов во время погони на Урале

    СК возбудил дело по факту гибели двух инспекторов во время погони на Урале

    комментировать
    • Фото: E1.RU / youtube.com
    СК возбудил дело по факту гибели двух инспекторов во время погони на Урале

    СК возбудил дело по факту гибели двух инспекторов во время погони на Урале

    СК возбудил дело по факту гибели двух инспекторов во время погони на Урале
    • Фото: E1.RU / youtube.com

      • В Свердловской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двоих инспекторов ДПС при исполнении служебных обязанностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

      Из сообщения пресс-службы: «Следственным отделом по городу Полевской областного СК возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих инспекторов ДПС в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в момент преследования автонарушителя».

      По данным ведомства, инспекторы на служебном автомобиле преследовали нарушителя на 6-м км трассы Полевской — Полдневая. Во время погони произошла авария, в результате которой полицейский автомобиль перевернулся и загорелся. Находившиеся в нем инспекторы ДПС погибли.

      Из сообщения пресс-службы: «В результате ДТП также пострадали водитель и пассажир машины, ехавшей во встречном направлении. Они госпитализированы».

      Нарушитель был задержан в районе 12-го км трассы другим нарядом. Как оказалось, за рулем был неработающий молодой человек 1996 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru