СК возбудил дело по факту гибели двух инспекторов во время погони на Урале

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двоих инспекторов ДПС при исполнении служебных обязанностей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

Из сообщения пресс-службы: «Следственным отделом по городу Полевской областного СК возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих инспекторов ДПС в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в момент преследования автонарушителя».



По данным ведомства, инспекторы на служебном автомобиле преследовали нарушителя на 6-м км трассы Полевской — Полдневая. Во время погони произошла авария, в результате которой полицейский автомобиль перевернулся и загорелся. Находившиеся в нем инспекторы ДПС погибли.



Из сообщения пресс-службы: «В результате ДТП также пострадали водитель и пассажир машины, ехавшей во встречном направлении. Они госпитализированы».



Нарушитель был задержан в районе 12-го км трассы другим нарядом. Как оказалось, за рулем был неработающий молодой человек 1996 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.