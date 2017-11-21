Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Борис Мессерер показал петербуржцам пронзительную фотоинсталляцию о революционном Петрограде. Санкт-Петербург, выставки и музеи, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБорис Мессерер показал петербуржцам пронзительную фотоинсталляцию о революционном Петрограде

    Борис Мессерер показал петербуржцам пронзительную фотоинсталляцию о революционном Петрограде

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    Борис Мессерер показал петербуржцам пронзительную фотоинсталляцию о революционном Петрограде

    Борис Мессерер показал петербуржцам пронзительную фотоинсталляцию о революционном Петрограде

      Сегодня «Манеж» продемонстрировал горожан Петрограда 1917 года. В ЦВЗ открылась межмузейная историко-документальная выставка, иллюстрирующая хронику 12 месяцев революционного года.

      Экспозиция построена на архивных документах, плакатах, костюмах, предметах интерьеров и, конечно, фотографиях. Именно кадры того времени стали основой центрального объекта выставки — инсталляции Бориса Мессерера.

      Из сотни снимков художник выбирал наиболее выразительные, способные передать не просто атмосферу, царившую в городе, но и состояние самих петроградцев. В этом выборе сценограф задавался главным вопросом: кто эти люди, совершившие переворот и что они чувствовали.

      Борис Мессерер надеется, что через эти снимки зритель почувствует настроение рабочих, матросов и солдат. Одни наверняка увидят решимость и радость, другие растерянность, сомнения, а может, даже страх.

      На изучение лиц тех, кто делал революцию, у вдумчивого посетителя уйдет много времени. Фотографии окружают гигантскую тумбу из декораций Головина, сделанных к спектаклю Мейерхольда 1917 года «Маскарад» и тянутся, как говорит сам художник, словно хвост кометы, занимая почти всё верхнее пространство «Манежа».

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