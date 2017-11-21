Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Из-под 2-го Елагина моста через Невку поднимут затонувшую баржу. Санкт-Петербург, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз-под 2-го Елагина моста через Невку поднимут затонувшую баржу

    Из-под 2-го Елагина моста через Невку поднимут затонувшую баржу

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    Из-под 2-го Елагина моста через Невку поднимут затонувшую баржу

    <nobr>Из-под</nobr> <nobr>2-го</nobr> Елагина моста через Невку поднимут затонувшую баржу

      В Петербурге на капитальный ремонт закрывается пешеходный мост на Елагин остров.

      Последний раз переправу обновляли четверть века назад, и за это время многие ее конструкции успели прохудиться. Рабочие целиком разберут опоры, деревянные сваи заменят на железобетонные и постелют новые доски.

      Прежние уже сгнили, из-за чего проход по Елагином мосту некоторое время назад ограничили. Отдыхающих пускали лишь по центральной его части. Как заявляют представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры, поскольку этот объект относится к памятникам, полностью всё заменить не получится. Например, ограждения очистят от ржавчины и покрасят.

      Кроме того, выяснилось, что причиной ветхости мостовых опор стала затонувшая в Средней Невке баржа. Ее поднимут со дна в ходе ремонта переправы.

      В ближайшие дни под мостом начнут работать водолазы. Они исследуют дно и поднимут все посторонние предметы. На время закрытия переправы с Крестовского острова в ЦПКиО попасть не получится. Зато будут работать 1-й и 3-й Елагины мосты.

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