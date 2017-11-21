Из-под 2-го Елагина моста через Невку поднимут затонувшую баржу

В Петербурге на капитальный ремонт закрывается пешеходный мост на Елагин остров.

Последний раз переправу обновляли четверть века назад, и за это время многие ее конструкции успели прохудиться. Рабочие целиком разберут опоры, деревянные сваи заменят на железобетонные и постелют новые доски.



Прежние уже сгнили, из-за чего проход по Елагином мосту некоторое время назад ограничили. Отдыхающих пускали лишь по центральной его части. Как заявляют представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры, поскольку этот объект относится к памятникам, полностью всё заменить не получится. Например, ограждения очистят от ржавчины и покрасят.



Кроме того, выяснилось, что причиной ветхости мостовых опор стала затонувшая в Средней Невке баржа. Ее поднимут со дна в ходе ремонта переправы.



В ближайшие дни под мостом начнут работать водолазы. Они исследуют дно и поднимут все посторонние предметы. На время закрытия переправы с Крестовского острова в ЦПКиО попасть не получится. Зато будут работать 1-й и 3-й Елагины мосты.