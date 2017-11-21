Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    В Эфиопии «улыбнулся» вулкан: фото

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    В Эфиопии «улыбнулся» вулкан: фото

    В Эфиопии «улыбнулся» вулкан: фото

    В Эфиопии «улыбнулся» вулкан: фото
  • Фото: Chris Horsley / facebook.com

    • Во впадине Данакиль в Эфиопии озеро вулканической лавы образовало улыбающееся лицо. Британскому фотографу Кристоферу Хорсли удалось запечатлеть это на фото.

    По словам Хорсли, он впервые был в этом месте, где потоки лавы формируют самые разнообразные узоры. Мужчина всю жизнь занимается съемкой вулканов, и каждое увиденное вулканическое озеро вызывает у него непередаваемые чувства, сообщает Daily Mail.

    Впадина Данакиль находится в северной части Афрарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи. Это место считается самым жарким на Земле, исходя из среднегодовой температуры. На территории впадины расположены три вулкана — действующий, дремлющий и спящий.

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