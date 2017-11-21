В Эфиопии «улыбнулся» вулкан: фото

Во впадине Данакиль в Эфиопии озеро вулканической лавы образовало улыбающееся лицо. Британскому фотографу Кристоферу Хорсли удалось запечатлеть это на фото.
По словам Хорсли, он впервые был в этом месте, где потоки лавы формируют самые разнообразные узоры. Мужчина всю жизнь занимается съемкой вулканов, и каждое увиденное вулканическое озеро вызывает у него непередаваемые чувства, сообщает Daily Mail.
Впадина Данакиль находится в северной части Афрарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи. Это место считается самым жарким на Земле, исходя из среднегодовой температуры. На территории впадины расположены три вулкана — действующий, дремлющий и спящий.
Впадина Данакиль находится в северной части Афрарской котловины на границе Эфиопии и Эритреи. Это место считается самым жарким на Земле, исходя из среднегодовой температуры. На территории впадины расположены три вулкана — действующий, дремлющий и спящий.
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