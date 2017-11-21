День телевидения: какие знаковые события мир увидел в прямом эфире

Сегодня во всем мире отмечают день телевидения. Сам праздник относительно молодой, в календаре он появился лишь в 1996 году. Дату 21 ноября выбрали по инициативе ООН в честь первого Всемирного телевизионного форума. А вот первые регулярные передачи в США, Великобритании, Германии, Советском Союзе начались еще в 30-е годы прошлого века. В 1937-м открыли телецентр на Шаболовке, в 1967-м началось вещание из «Останкино». Благодаря телевидению миллиарды зрителей стали очевидцами знаковых исторических событий.

Берлинскую ночь с 9 на 10 ноября 1989-го мир запомнит такой: в крупном зерне и с зеленовато-сиреневым отливом. Так снимали телекамеры того времени. Падение Берлинской стены лично могли видеть миллионы жителей Западного и Восточного Берлина. Весь мир следил за этим по телевизору. Как следил за Нью-Йорком 11 сентября 2001 года. Вторая башня, второй самолет, логотип CNN. Их трансляцию тогда подхватывали каналы из других стран. Американская трагедия становилась всеобщим горем.



Схождение Благодатного огня, открытие Олимпийских игр, «Евровидение», чемпионат мира по футболу — прямой эфир делает их всеобщим праздником. И на следующий день в сводках обязательно эта цифра: прямую трансляцию смотрели миллионы, а порой и миллиарды телезрителей.



В конце 1970-х такой исход мог казаться вполне реалистичным. Телевидение в Стране Советов являлось инструментом пропаганды и предметом культа. Дикторы — суперзвезды, «Голубые огоньки» (не только новогодние, еще были первомайский, октябрьский) — вместо семейного застолья. Отсюда и эта манера снимать артистов сидящими за столиками.



И пусть сплошного телевидения не вышло. Да и надо ли было? Телерейтинг до сих пор мерило не только успеха, а значимости события. История XX века уж точно написана кадрами с телеэкрана.



Самые рейтинговые пять минут отечественного телевидения — из года в год всей страной у телеэкрана. Увидеть заранее или после — значит посмотреть в одиночку. А это совсем другие чувства.