В центре Киева произошли столкновения полиции и митингующих

Столкновения в центре Киева произошли во время акции, посвященной годовщине «Евромайдана». Потасовка началась между правоохранителями и митингующими.
Несколько сотен человек собрались на митинг в центре Киева. Активисты установили на площади две туристические палатки и заявили, что намерены ждать в них отчета президента Порошенко о ходе расследований трагических событий, которые произошли на Майдане в 2014 году.
Демонстранты потребовали, что полицейские покинули площадь и не мешали им митинговать. После этого несколько десятков активистов попытались оттеснить стражей порядка. Возникла потасовка, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Сотрудник полиции из Шевченковского района полиции получил удар по голове мегафоном от одного из активистов. Командир батальона тактико-оперативного реагирования полиции рассказал, что им удалось вытащить пострадавшего коллегу из толпы. Он уточнил, что у полиции нет приказа отбирать палатки у митингующих.
Ситуация на площади стабилизировалась, потасовки и столкновения прекратились. Но стражи порядка остаются на месте и следят за порядком.
Демонстранты потребовали, что полицейские покинули площадь и не мешали им митинговать. После этого несколько десятков активистов попытались оттеснить стражей порядка. Возникла потасовка, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Сотрудник полиции из Шевченковского района полиции получил удар по голове мегафоном от одного из активистов. Командир батальона тактико-оперативного реагирования полиции рассказал, что им удалось вытащить пострадавшего коллегу из толпы. Он уточнил, что у полиции нет приказа отбирать палатки у митингующих.
Ситуация на площади стабилизировалась, потасовки и столкновения прекратились. Но стражи порядка остаются на месте и следят за порядком.
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