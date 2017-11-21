Госдума готова снять ограничения на использование герба РФ

Граждане РФ получат возможность неофициально использовать российский герб. Принять законопроект в первом чтении рекомендовал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Сейчас герб разрешен только на документах, деньгах и госнаградах, а использовать его, например, в сувенирной продукции нельзя. Хотя на практике такие сувениры встречаются сплошь и рядом.
А еще часто штрафуют бизнесменов, которые украшают госсимволикой свои печати. Ситуация порой доходит до абсурда. Был случай, когда во время выборов полиция заставляла избирательные комиссии заклеивать двуглавых орлов на урнах для голосования. Причем штраф для юрлиц доходит до 150 тысяч рублей.
Ранее такие ограничения уже сняли с российского флага и гимна.
А еще часто штрафуют бизнесменов, которые украшают госсимволикой свои печати. Ситуация порой доходит до абсурда. Был случай, когда во время выборов полиция заставляла избирательные комиссии заклеивать двуглавых орлов на урнах для голосования. Причем штраф для юрлиц доходит до 150 тысяч рублей.
Ранее такие ограничения уже сняли с российского флага и гимна.
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