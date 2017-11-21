Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Гаагский трибунал инициировал расследование преступлений военных США в Афганистане. армии мира, Афганистан, суды, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГаагский трибунал инициировал расследование преступлений военных США в Афганистане

    Гаагский трибунал инициировал расследование преступлений военных США в Афганистане

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    Гаагский трибунал инициировал расследование преступлений военных США в Афганистане

    Гаагский трибунал инициировал расследование преступлений военных США в Афганистане

      Международный уголовный суд в Гааге может начать расследование преступлений американских военных в Афганистане.

      Официальный запрос на проведение расследования поступил от прокурора Фату Бенсуда. Согласно ее заявлению, собранная информация дает достаточно оснований для того, чтобы завести дело о пытках, изнасилованиях и других преступлениях, совершенных военнослужащими США в Афганистане с 2003 года.

      Прокурор также намерена расследовать действия агентов ЦРУ в отношении заключенных в тайных тюрьмах, созданных американцами на территории разных стран.

      Однако США не признают юрисдикции международного суда, и у него мало возможностей для привлечения к ответственности американских граждан. Госдепартамент США уже заявил, что у Гааги нет оснований для расследования.

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