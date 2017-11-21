Гаагский трибунал инициировал расследование преступлений военных США в Афганистане

Международный уголовный суд в Гааге может начать расследование преступлений американских военных в Афганистане.

Официальный запрос на проведение расследования поступил от прокурора Фату Бенсуда. Согласно ее заявлению, собранная информация дает достаточно оснований для того, чтобы завести дело о пытках, изнасилованиях и других преступлениях, совершенных военнослужащими США в Афганистане с 2003 года.



Прокурор также намерена расследовать действия агентов ЦРУ в отношении заключенных в тайных тюрьмах, созданных американцами на территории разных стран.



Однако США не признают юрисдикции международного суда, и у него мало возможностей для привлечения к ответственности американских граждан. Госдепартамент США уже заявил, что у Гааги нет оснований для расследования.