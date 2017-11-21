Фаруха Рузиматова наградят статуэткой фестиваля культуры и искусства в Петербурге

Актер и режиссер Юрий Томошевский проводит IV фестиваль культуры и искусства «Город моих друзей. 2017».

Смотр приурочен к юбилею революции и посвящен особенностям советского времени. Первый спектакль под названием «Как свинья» по произведениям Зощенко представили в «Бродячей собаке». Театралам постановка известна как моноспекталь в исполнении Томошевского. Но теперь все яркие персонажи писателя достались актерам театра «Приют комедианта».



В завершении фестиваля лучшие представители творческой интеллигенции Петербурга снова получат изящную награду — бронзового мальчика с собакой на малахитовой подставке. Эта памятная статуэтка уже досталась Фаруху Рузиматову. В этом фестивале у знаменитого танцовщика своеобразный дебют.



На сцене «Балтийского дома» состоится премьерная программа «Внимание! Говорит и показывает Фарух Рузиматов». Зрители увидят и знаменитый «Послеполуденный отдых фавна» из балета «Нижинский» и услышат ответы на вопросы от самого легендарного танцовщика.