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    Фаруха Рузиматова наградят статуэткой фестиваля культуры и искусства в Петербурге. Санкт-Петербург, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФаруха Рузиматова наградят статуэткой фестиваля культуры и искусства в Петербурге

    Фаруха Рузиматова наградят статуэткой фестиваля культуры и искусства в Петербурге

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    Фаруха Рузиматова наградят статуэткой фестиваля культуры и искусства в Петербурге

    Фаруха Рузиматова наградят статуэткой фестиваля культуры и искусства в Петербурге

      Актер и режиссер Юрий Томошевский проводит IV фестиваль культуры и искусства «Город моих друзей. 2017».

      Смотр приурочен к юбилею революции и посвящен особенностям советского времени. Первый спектакль под названием «Как свинья» по произведениям Зощенко представили в «Бродячей собаке». Театралам постановка известна как моноспекталь в исполнении Томошевского. Но теперь все яркие персонажи писателя достались актерам театра «Приют комедианта».

      В завершении фестиваля лучшие представители творческой интеллигенции Петербурга снова получат изящную награду — бронзового мальчика с собакой на малахитовой подставке. Эта памятная статуэтка уже досталась Фаруху Рузиматову. В этом фестивале у знаменитого танцовщика своеобразный дебют.

      На сцене «Балтийского дома» состоится премьерная программа «Внимание! Говорит и показывает Фарух Рузиматов». Зрители увидят и знаменитый «Послеполуденный отдых фавна» из балета «Нижинский» и услышат ответы на вопросы от самого легендарного танцовщика.

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