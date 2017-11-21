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Ментовские войны — 10
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    Грузинские снайперы признались в расстреле людей на Майдане. Киев, митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрузинские снайперы признались в расстреле людей на Майдане

    Грузинские снайперы признались в расстреле людей на Майдане

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    Грузинские снайперы признались в расстреле людей на Майдане

    Грузинские снайперы признались в расстреле людей на Майдане

    Грузинские снайперы признались в расстреле людей на Майдане

      Трое граждан Грузии признались, что в феврале 2014 года на Майдане стреляли и в демонстрантов, и в сотрудников МВД.

      Это стало известно после премьеры документального фильма, который снял итальянский журналист Джан Микалессин. В ходе своего расследования он выяснил, что снайперов для Майдана завербовали из числа грузинских сторонников Саакашвили, пообещав им вознаграждение в несколько тысяч долларов.

      Двоих человек из этой группы автор фильма разыскал в Македонии, место пребывания третьего журналиста сохранил в тайне. Они рассказали, что в Киеве получали указания от представителей украинской оппозиции и американского инструктора.

      Снайпер: «Нам приказали стрелять по полиции и по демонстрантам. Без разбора. У нас не было выбора. Мы стреляли и по „Беркуту“, и по протестующим. Не делая различий».

      Фильм был показан накануне в эфире одного из итальянских телеканалов. Показ приурочили к четвертой годовщине начала «Евромайдана». На Украине эту дату, 21 ноября, празднуют как День достоинства и свободы.

      Отметим, что ранее народный депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович публично заявлял о том, что в феврале 2014 года снайперов в Киев привез именно Михаил Саакашвили.

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