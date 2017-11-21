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    «Ленфильм» объединил революцию с современным кино. Ленфильм, Санкт-Петербург, выставки и музеи, история, кино, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ленфильм» объединил революцию с современным кино

    «Ленфильм» объединил революцию с современным кино

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    «Ленфильм» объединил революцию с современным кино

    «Ленфильм» объединил революцию с современным кино

      На «Ленфильме» открылись революционная выставка, посвященная 100-летию штурма Зимнего дворца, и фестиваль современного кино.

      Казалось бы, это только на первый взгляд два разных мероприятия. На самом деле, все экспонаты революционной выставки связаны с кинематографом. Например, во двор выкатили прототип ленинского броневика, который продолжает и в наши дни сниматься в фильмах о Петрограде начала ХХ века. А в гараже выставили автомобиль Delaunay-Belleville, на котором по преданию ездил император Николай II, а потом и сам Владимир Ильич.

      В фойе «Ленфильма» посетителей встречает отреставрированный макет крейсера «Аврора». Он стрелял в одноименном фильме 1965 года. Организаторы уверяют: совпадения не случайны, они хотят показать революцию не просто как исторический факт, а как цельное художественное произведение.

      Организаторы подчеркивают: ретроспектива революции — не самая главная часть фестиваля «Начало». Зрителям покажут картины, например, об истории и современности разных стран. Причем фильмы подбирали такие, которые точно вызовут у каждого посетителя ответную реакцию.

      В этом году отдельная программа — у ретроспективы Светланы Кармалиты. Накануне приз имени легендарного сценариста был вручен ее сыну — Алексею Герману-младшему.

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