Старинную дачу под Петербургом не могут отреставрировать из-за проживающих там людей

Прокуратура Курортного района города требует через суд от собственника дачи Кривдиной привести в порядок памятник, который охраняется государством и в котором по-прежнему живут люди. Однако компания не предоставляет гражданам даже временного жилья на время ремонта старинного здания.

Когда-то очаровательная, старинная деревянная дача, куда в советское время селили работников пансионата «Сестрорецк», давно стала частной собственностью. Вместе с особняком в этих частных владениях оказались и жители дома, который сегодня частично превратился в руины. А люди теперь не понимают, кто должен решать их проблемы с расселением.



Их существование в старой даче сегодня напрямую связано с состоянием федерального памятника и перспективами его сохранности. Связано по-разному. В той части, где жизнь продолжается, дом еще удерживает целостность конструкций. В опустевших помещениях — угрожающая разруха, передает корреспондент НТВ Катерина Правдина.



Валентина Михайловна Павлова (бывший повар пансионата) поселилась с мужем на даче в 1966 году. Получили ордер на 16-метровую комнату под башней. Сейчас там жить невозможно. И выросшие здесь три поколения семьи — сегодня это семь человек — самовольно заняли освободившиеся после соседей площади.



За такое состояние дачи ее владельца сегодня в очередной раз будут привлекать к ответственности. Заставить провести предусмотренные охранным обязательством противоаварийные мероприятия комитет по охране памятников пытался два года назад. Через год оштрафовали, а еще через год снова проверили.



Ксения Черепанова, пресс-секретарь комитета по охране памятников Петербурга: «Было установлено, что по сравнению с актом технического состояния на момент заключения охранного обязательства состояние здания значительно ухудшилось. Произошло отклонение вертикали башни, в результате пожара обрушилась восточная часть здания».



В процесс сохранения этого образца северного модерна в Сестрорецке вмешалась прокуратура. Тоже не в первый раз. И наличие в аварийном доме людей может повысить ответственность обладателя.



Алексей Волков, и. о. прокурора Курортного района Санкт-Петербурга: «Кроме сохранения объекта как памятника есть нарушения жилищных прав граждан. Проживая в технически неисправном доме, люди могут подвергнуться опасности обрушения».



Между семьей Павловых и владельцем разногласия, наверняка, есть. Прописанных в доме семь человек, а претендовать они могут только на 16 квадратных метров. На улицу людей не выгонишь, а с ними, говорят, полноценное обследование дачи не сделать и ремонт не начать.



Николай Гончаров, представитель собственника: «В ходе согласования аварийного ремонта выяснилось, что фундамент здания насыпной, т. е. его невозможно отремонтировать. Его нужно полностью разбирать. Таким образом временные мероприятия невозможны, только полный разбор и потом воссоздание».



У собственника дачи — он же один из учредителей пансионата «Сестрорецк» на базе советского дома отдыха — есть удачные примеры приспособления старых особняков. Теперь там элитный загородный СПА-клуб. Его создавали приблизительно в одно время с покупкой дачи Кривдиной, на которую у бизнесменов не хватило средств.



Еще говорят, что представили охранному ведомству часть проекта реставрации, но там, правда, его не видели и что готовят архитектурную часть. Владельцы считают: проект почти готов, и заниматься консервацией дачи Кривдиной не целесообразно. Хотя, кажется, первоочередные противоаварийные работы, задание на которые выдал комитет по охране памятников, это и подразумевали. Так или иначе сейчас главное, чтобы дача малоизвестной Валентины Кривдиной устояла и дождалась перемен к лучшему.