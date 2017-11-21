Предприниматели и чиновники начинают осваивать блокчейн в Петербурге

Сегодня презентовали городскую блокчейн-платформу .

Технология блокчейн, представляющая из себя цепочку блоков информации, которые не контролируются единым центром, но в то же время стопроцентно защищены от фальсификаций, благодаря своему тиражированию среди пользователей открывает революционные возможности во множестве привычных сфер. В первую очередь, в электронных расчетах.



Именно поэтому самым известным применением блокчейна и являются криптовалюты, но, прежде всего, — биткоин. На созданной в Петербурге площадке всех желающих, в том числе и чиновников, будут обучать технологии, а также проводить исследования и помогать внедрить ее в работу частных компаний и госорганов.



Евгений Дунин, эксперт по оптимизации бизнес-моделей для корпоративных и холдинговых структур: «Это полностью прозрачная бухгалтерия, это быстрая проверка всех контрагентов. Также появится возможность моментального кредитования в бизнесе, любые денежные переводы, в том числе валютные, внешние переводы могут быть максимально быстрыми и с минимальной комиссией».



Эксперты добавили, блокчейн-технологии окажутся полезными не только для коммерческих и государственных структур, но и для простых людей. В частности, такая процедура как получение паспорта, может стать дистанционной, а требоваться на нее будет лишь несколько минут.



Поможет система и общественным организациям, которые благодаря прозрачной системе расходов и пожертвований смогут привлечь больше средств на свою работу.



Как считают исследователи, в коммерческой сфере всем компаниям так или иначе придется внедрить блокчейн до 2020 года. В противном случае они существенно сократят свою конкурентоспособность.