Сказочный музей под открытым небом появился в Белоруссии

В Белоруссии открылся необычный дом-музей или портал в другую реальность. Посетители странного комплекса сами не понимают, куда попали. Хозяин усадьбы утверждает, что все арт-объекты — это плод бурной фантазии его кошки Кати, а сам дом принадлежит всем людям. Гулять по музею и правда можно в любое время суток, причем абсолютно бесплатно.

Забор дома делали талантливые кузнецы и сумасшедшие инженеры. Среди ремней и шестеренок — вариации на тему вечного двигателя и невероятные механизмы. За оградой — еще большее буйство фантазии и мифов: хранитель лесов с дредами, древесная пленница и падший ангел.



У необычной арт-усадьбы своя легенда. Чтобы ее понять, нужно запастись терпением и временем, иначе ведь не поймешь, почему обитатели усадьбы поклоняются кошке Катьке и свято верят, что идеи для инсталляций придумывает она.



Когда-то именно в этом доме две романтические недели провели Владимир Высоцкий и Марина Влади. Он писал песни к фильму «Сыновья уходят в бой», она заботилась о любимом мужчине. Теперь там коллектив единомышленников сочиняет и творит в духе доброго безумия.



Любой человек может свободно посетить усадьбу. У первых туристов впечатлений уйма.



Светлана Савенкова, посетитель: «Меня поразило, что все какое-то необычное, все сделано с душой».



Состоятельный по местным меркам бизнесмен Сергей решил оставить после себя что-то, созданное своими руками, на свои же средства. Главная задача проекта — вызывать эмоции.



Подробности — в видеоматериале.