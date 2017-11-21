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    Всадница «Почты России» рассказала, как доставляет письма на коне. кони и конный спорт, Московская область, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВсадница «Почты России» рассказала, как доставляет письма на коне

    Всадница «Почты России» рассказала, как доставляет письма на коне

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    Всадница «Почты России» рассказала, как доставляет письма на коне

    Всадница «Почты России» рассказала, как доставляет письма на коне

    Всадница «Почты России» рассказала, как доставляет письма на коне

      «Почта России», которая у многих ассоциируется с небыстрой работой, всерьез взялась за исправление и недочетов, и своего имиджа. Журналистам показали, как оригинально и четко организована доставка в труднодоступных районах Подмосковья, — там ей занимается известная всадница «Почты России» Мария Рубцова.

      В 23 года Марии уже очень надоела Москва, где до конюшни приходилось добираться на электричке и ехать на маршрутке. Перебралась в село, чтобы рядом. Работы особой нет, и девушка пошла в почтальоны.

      Помогает девушке жеребец Космос. Но ему, как частному транспортному средству, никаких дотаций на топливо не полагается. Пока Космос привязан и ждет хозяйку, Мария сортирует почту. Порой ей приходится наматывать по 25 километров в день.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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